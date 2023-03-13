Козлова Анна Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Козловъ Алексей
Отец ребёнка: Козловъ Денисъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Сулимова Дарья
Отец ребёнка: Козловъ Денисъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Козловъ Денисъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Денисъ