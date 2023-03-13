Козлова Анна Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анна Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Козловъ Алексей

Отец ребёнка: Козловъ Денисъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Сулимова Дарья

Отец ребёнка: Козловъ Денисъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Козловъ Денисъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Денисъ

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