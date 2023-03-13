(Баталова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баталова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баталовъ Терентій

Мать: Баталова Матрена

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