?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Москвичева Наталья Сарбаева
Отец ребёнка: Сарбаев Матвей Григорьевич
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871
Сын: Сарбаев Афанасий Матвеевич
Отец ребёнка: Сарбаев Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сарбаев Матвей Григорьевич
Смерть
Неизвестно