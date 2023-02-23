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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Москвичева Наталья Сарбаева

Отец ребёнка: Сарбаев Матвей Григорьевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Сарбаев Афанасий Матвеевич

Отец ребёнка: Сарбаев Матвей Григорьевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарбаев Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Сарбаев Матвей Григорьевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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