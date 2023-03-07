Чирков Никифор Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смерти1735
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
За речкой Березовской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1735