Чирков Никифор Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Никифор Терентьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

1735

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1700

Сын: Чирков Яков Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Чирков Ефим Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Чирков Фокей Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
За речкой Березовской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1735
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