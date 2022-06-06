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Пустовой Павел Романович
Пустовой Павел Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.2022
Пол
Мужской
Отец
Пустовой Роман Петрович
1985 г.р.
Мать
Пустовая (Санфирова) Мария Вячеславовна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
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ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2022
Отец:
Пустовой Роман Петрович
Мать:
Пустовая Мария Вячеславовна
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