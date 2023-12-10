Бурмакин Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмакин Владимир Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурмакин Степан Филиппович

Мать: Бурмакина Елизавета Парфеновна

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