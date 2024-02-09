Бовкунович (Орабей) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
08.02.1853
Рождение ребёнка
16.11.1866
Дочь: Войтович Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Бовкунович Артемий Яковлевич
Рождение ребёнка
11.03.1868
Сын: Бовкунович Ефим Артемьевич
Отец ребёнка: Бовкунович Артемий Яковлевич
Рождение ребёнка
25.09.1871
Сын: Бовкунович Иван Артемьевич
Отец ребёнка: Бовкунович Артемий Яковлевич
Рождение ребёнка
24.01.1875
Дочь: Ксения Артемьевна
Отец ребёнка: Бовкунович Артемий Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно