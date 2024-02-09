Бовкунович (Орабей) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бовкунович (Орабей) Мария Федоровна

Место рождения

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Орабей Федор Яковлевич

Мать: Орабей Феврония (Урония) Семеновна

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Бракосочетание
08.02.1853

Муж: Бовкунович Артемий Яковлевич

Рождение ребёнка
16.11.1866

Дочь: Войтович Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Бовкунович Артемий Яковлевич

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.03.1868

Сын: Бовкунович Ефим Артемьевич

Отец ребёнка: Бовкунович Артемий Яковлевич

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.09.1871

Сын: Бовкунович Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Бовкунович Артемий Яковлевич

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
24.01.1875

Дочь: Ксения Артемьевна

Отец ребёнка: Бовкунович Артемий Яковлевич

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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