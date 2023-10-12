Федькушева Параскева Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федькушева Параскева Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Федькушев Евфимий Климентович

Отец ребёнка: Федькушев Климент Михайлович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Федькушева Мария Климентовна

Отец ребёнка: Федькушев Климент Михайлович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Федькушев Александр Климентович

Отец ребёнка: Федькушев Климент Михайлович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.08.1884 ст.

Сын: Федькушев Стефан Климентович

Отец ребёнка: Федькушев Климент Михайлович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.08.1884 ст.

Сын: Федькушев Василий Климентович

Отец ребёнка: Федькушев Климент Михайлович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Федькушева Анна Климентовна

Отец ребёнка: Федькушев Климент Михайлович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Федькушев Иван Климентович

Отец ребёнка: Федькушев Климент Михайлович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федькушев Климент Михайлович

Смерть
Неизвестно
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