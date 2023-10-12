Федькушева Параскева Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Федькушев Евфимий Климентович
Отец ребёнка: Федькушев Климент Михайлович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Федькушева Мария Климентовна
Отец ребёнка: Федькушев Климент Михайлович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Федькушев Александр Климентович
Отец ребёнка: Федькушев Климент Михайлович
Рождение ребёнка
24.08.1884 ст.
Сын: Федькушев Стефан Климентович
Отец ребёнка: Федькушев Климент Михайлович
Рождение ребёнка
24.08.1884 ст.
Сын: Федькушев Василий Климентович
Отец ребёнка: Федькушев Климент Михайлович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Федькушева Анна Климентовна
Отец ребёнка: Федькушев Климент Михайлович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Федькушев Иван Климентович
Отец ребёнка: Федькушев Климент Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно