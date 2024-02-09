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Сорокин Денис

Место рождения

Тресоруково, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тресоруково, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Сорокин Семён Денисович

Мать ребёнка: Сорокина Мария

Тресоруково, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Акулина Денисовна

Мать ребёнка: Сорокина Мария

Тресоруково, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Сорокин Никита Денисович

Мать ребёнка: Сорокина Мария

Тресоруково, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.01.1912

Сын: Сорокин Пётр Денисович

Мать ребёнка: Сорокина Мария

Тресоруково, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Точная дата рождения неизвестна, так как у него не было свидетельства о рождении. Он рассказывал своим детям, что вроде бы родился во время сенокоса, но официально по выходу на пенсию ему записали 20 ... Показать все
Рождение ребёнка
1917

Сын: Сорокин Василий Денисович

Мать ребёнка: Сорокина Мария

Тресоруково, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
?.04.1939
Причина смерти: Сбил поезд
Похороны
Неизвестно
Тресоруково, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
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