Сорокин Денис
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Сорокина Мария
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Акулина Денисовна
Мать ребёнка: Сорокина Мария
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Сорокина Мария
Рождение ребёнка
20.01.1912
Мать ребёнка: Сорокина Мария
Точная дата рождения неизвестна, так как у него не было свидетельства о рождении. Он рассказывал своим детям, что вроде бы родился во время сенокоса, но официально по выходу на пенсию ему записали 20 ... Показать все
Рождение ребёнка
1917
Сын: Сорокин Василий Денисович
Мать ребёнка: Сорокина Мария
Смерть
?.04.1939
Причина смерти: Сбил поезд
Похороны
Неизвестно