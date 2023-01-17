Игнатьева Ефросинья Фомина
Место рождения
Дата рождения01.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1883
Отец: Фомин Иван Семенович
Мать: Фомина Наталья Томбасова
Бракосочетание
13.01.1903
Рождение ребёнка
02.07.1904
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Тимофеевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Рождение ребёнка
22.10.1905
Сын: Игнатьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Тимофеевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Рождение ребёнка
21.02.1911
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Тимофеевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1913
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Тимофеевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Смерть
Неизвестно