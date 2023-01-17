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Игнатьева Ефросинья Фомина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1883

Отец: Фомин Иван Семенович

Мать: Фомина Наталья Томбасова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.01.1903

Муж: Игнатьев Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.07.1904

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Тимофеевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Рождение ребёнка
22.10.1905

Сын: Игнатьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Тимофеевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Рождение ребёнка
21.02.1911

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Тимофеевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1913

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Тимофеевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Смерть
Неизвестно
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