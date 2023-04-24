Строчкова (Ломакина) Федосья
Место рождения
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Ломакинъ Михаилъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Строчковъ Семенъ
Отец ребёнка: Строчковъ Филиппъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1791
Сын: Строчковъ Маркъ
Отец ребёнка: Строчковъ Филиппъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1793
Сын: Строчковъ Архипъ
Отец ребёнка: Строчковъ Филиппъ
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Строчковъ Филиппъ