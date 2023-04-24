Строчкова (Ломакина) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строчкова (Ломакина) Федосья

Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Ломакинъ Михаилъ

Мать: не указана

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Строчковъ Семенъ

Отец ребёнка: Строчковъ Филиппъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1791

Сын: Строчковъ Маркъ

Отец ребёнка: Строчковъ Филиппъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Строчковъ Архипъ

Отец ребёнка: Строчковъ Филиппъ

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Строчковъ Филиппъ

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