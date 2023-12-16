Катерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иван Кононович

Отец ребёнка: Конон Николаевич

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Агафья Кононовна

Отец ребёнка: Конон Николаевич

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Трофим Кононович

Отец ребёнка: Конон Николаевич

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акулина Кононовна

Отец ребёнка: Конон Николаевич

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конон Николаевич

Смерть
После 1850
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