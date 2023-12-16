Катерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иван Кононович
Отец ребёнка: Конон Николаевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Агафья Кононовна
Отец ребёнка: Конон Николаевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Трофим Кононович
Отец ребёнка: Конон Николаевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акулина Кононовна
Отец ребёнка: Конон Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конон Николаевич
Смерть
После 1850