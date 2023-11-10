Янькова (Пономарева) Вера
Место рождения
Дата рождения15.08.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1980
Дочь: Кулышева Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Яньков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1984
Сын: Яньков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Яньков Владимир Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно