Янькова (Пономарева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янькова (Пономарева) Вера

Место рождения

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

15.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
04.12.1980

Дочь: Кулышева Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Яньков Владимир Иванович

Заиграево, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
29.05.1984

Сын: Яньков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Яньков Владимир Иванович

Заиграево, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Заиграево, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
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