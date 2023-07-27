Икрин Николай Екимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Икрин Еким Викентьев
Мать: Икрина Мария Ивановна
Бракосочетание
10.10.1895
Рождение ребёнка
18.02.1897
Мать ребёнка: Икрина (сединкина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
22.02.1904
Сын: Икрин Поликарп Николаевич
Мать ребёнка: Икрина (сединкина) Анна Федоровна
Смерть
После 1904