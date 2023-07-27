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Икрин Николай Екимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Икрин Еким Викентьев

Мать: Икрина Мария Ивановна

Бракосочетание
10.10.1895

Жена: Икрина (сединкина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
18.02.1897

Сын: Икрин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Икрина (сединкина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
22.02.1904

Сын: Икрин Поликарп Николаевич

Мать ребёнка: Икрина (сединкина) Анна Федоровна

Смерть
После 1904