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Василий Ефимов
Василий Ефимов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1798
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ефим Максимов
С 1762 по 1763 г.р.
Мать
Настасья Никитишна
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец:
Ефим Максимов
Мать:
Настасья Никитишна
Смерть
Неизвестно
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