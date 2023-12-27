Василий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1762 по 1763 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Ефим Максимов

Мать: Настасья Никитишна

Смерть
Неизвестно
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