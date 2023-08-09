Понкратова (Медведева) Акулина Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
02.07.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение: запись о рождении №41, метрическая книга за 1886 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Никита ... Показать все
Бракосочетание
25.10.1906
Брак: запись о браке №33, метрическая книга за 1906 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Федор Семенов Курьянов и Ива... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1908
Дочь: Понкратова Анна Степановна
Отец ребёнка: Понкратов Степан Петрович
Смерть
Неизвестно