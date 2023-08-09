Понкратова (Медведева) Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понкратова (Медведева) Акулина Михайловна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

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АА
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Место
Комментарий
Рождение
02.07.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №41, метрическая книга за 1886 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Никита ... Показать все
Бракосочетание
25.10.1906

Муж: Понкратов Степан Петрович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №33, метрическая книга за 1906 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Федор Семенов Курьянов и Ива... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1908

Дочь: Понкратова Анна Степановна

Отец ребёнка: Понкратов Степан Петрович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно