Гагарин Антиох Васильевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гагарин Александр Антиохович
Мать ребёнка: Гагарина Марья
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гагарин Аполинар Антиохович
Мать ребёнка: Гагарина Марья
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Гагарина Марья
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Гагарина Таисия Антиоховна
Мать ребёнка: Гагарина Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гагарина Марья
Смерть
Неизвестно