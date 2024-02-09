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Гагарин Антиох Васильевич

Место рождения

Лешуконское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Гагарин Василий Кондратьевич

Мать: Гагарина Меланья Маркеловна

Лешуконское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гагарин Александр Антиохович

Мать ребёнка: Гагарина Марья

Лешуконское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гагарин Аполинар Антиохович

Мать ребёнка: Гагарина Марья

Лешуконское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гагарин Павел Антиохович

Мать ребёнка: Гагарина Марья

Лешуконское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Гагарина Таисия Антиоховна

Мать ребёнка: Гагарина Марья

Лешуконское, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагарина Марья

Смерть
Неизвестно
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