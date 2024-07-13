Альжева (Ерокина) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1958
Дочь: Андреева (Альжева) Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Альжев Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.09.1960
Дочь: Мракина (Альжева) Алевтина Владимировна
Отец ребёнка: Альжев Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.05.1963
Дочь: Володина (Альжева) Галина Владимировна
Отец ребёнка: Альжев Владимир Тимофеевич