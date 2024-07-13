Альжева (Ерокина) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альжева (Ерокина) Раиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1937

Отец: Ерокин Иван Семёнович

Мать: Ерокина (Черебаева) Анастасия Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альжев Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.10.1958

Дочь: Андреева (Альжева) Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Альжев Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.09.1960

Дочь: Мракина (Альжева) Алевтина Владимировна

Отец ребёнка: Альжев Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
09.05.1963

Дочь: Володина (Альжева) Галина Владимировна

Отец ребёнка: Альжев Владимир Тимофеевич

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