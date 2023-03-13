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(Опарина) Марѳа
(Опарина) Марѳа
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
25.06.1836
Пол
Женский
Отец
Опаринъ Михаилъ
1813 г.р.
Мать
Опарина (Подрядова) Дарія
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1836
Отец:
Опаринъ Михаилъ
Мать:
Опарина Дарія
Александровка
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