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(Опарина) Марѳа

Место рождения

Александровка

Дата рождения

25.06.1836

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1836

Отец: Опаринъ Михаилъ

Мать: Опарина Дарія

Александровка
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