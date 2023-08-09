Полянская (Микульшина) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Микульшина) Пелагея Федоровна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
07.02.1888

Муж: Полянский Ефим Матвеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Иван Косматов, Крестьянин 1851- , Сергей Перов, Крестьянин 1859- , Петр Безсонов, Крестьянин 1859-
Рождение ребёнка
20.03.1891

Дочь: Полянская Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Полянский Ефим Матвеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1893

Сын: Полянский Никифор Ефимович

Отец ребёнка: Полянский Ефим Матвеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №43, метрическая книга за 1893 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1895

Сын: Полянский Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Полянский Ефим Матвеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №7, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1896

Дочь: Полянская Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Полянский Ефим Матвеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №91, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно