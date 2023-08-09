Полянская (Микульшина) Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1888
свидетели : Иван Косматов, Крестьянин 1851- , Сергей Перов, Крестьянин 1859- , Петр Безсонов, Крестьянин 1859-
Рождение ребёнка
20.03.1891
Дочь: Полянская Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Полянский Ефим Матвеевич
Рождение, крещение: запись о рождении №26, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1893
Сын: Полянский Никифор Ефимович
Отец ребёнка: Полянский Ефим Матвеевич
Рождение, крещение: запись о рождении №43, метрическая книга за 1893 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1895
Сын: Полянский Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Полянский Ефим Матвеевич
Рождение, крещение: запись о рождении №7, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1896
Дочь: Полянская Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Полянский Ефим Матвеевич
Рождение, крещение: запись о рождении №91, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно