Кораблина Наталья Климова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблина Наталья Климова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1852 ст.

Сын: Кораблин Степан Емельянов

Отец ребёнка: Кораблин Емельян Сергеев

Павловка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кораблин Емельян Сергеев

Смерть
Неизвестно