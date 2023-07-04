Стефан Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1858 ст.
Дочь: Мария Стефановна
Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно