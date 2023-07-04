Стефан Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефан Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1858 ст.

Дочь: Мария Стефановна

Мать ребёнка: Акилина Афанасьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Афанасьевна

Смерть
Неизвестно