Юдин Александр Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1954
Дата смерти29.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Юдин Вов Кузьма Тихонович
Мать: Юдина Тамара Захаровна
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Украина
Рождение ребёнка
21.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.09.2014