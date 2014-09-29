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Юдин Александр Кузьмич

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Место рождения

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1954

Дата смерти

29.09.2014

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Юдин Вов Кузьма Тихонович

Мать: Юдина Тамара Захаровна

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина
Рождение ребёнка
21.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.09.2014
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