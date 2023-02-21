Блинова Дарья Ефимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Дарья Ефимиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Параскева Филимоновна

Отец ребёнка: Блинов Филимон Трофимович

Рождение ребёнка
17.12.1833 ст.

Дочь: Устиния Филимоновна

Отец ребёнка: Блинов Филимон Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Филимон Трофимович

Смерть
После 1834
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