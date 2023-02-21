Блинова Дарья Ефимиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Параскева Филимоновна
Отец ребёнка: Блинов Филимон Трофимович
Рождение ребёнка
17.12.1833 ст.
Дочь: Устиния Филимоновна
Отец ребёнка: Блинов Филимон Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834