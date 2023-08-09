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Новопашенной Мартын

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Новопашенной Гавриил Мартынов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Новопашенной Василий Мартинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Новопашенной Федор Мартынов

Мать ребёнка: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Новопашенной Сидор Мартынов

Мать ребёнка: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно