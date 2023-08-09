Новопашенной Мартын
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Новопашенной Гавриил Мартынов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Новопашенной Василий Мартинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Новопашенной Федор Мартынов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Новопашенной Сидор Мартынов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно