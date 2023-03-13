Авдотья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Александръ
Отец ребёнка: Иванъ Кириловъ
Рождение ребёнка
1758
Сын: Бочковъ Степанъ
Отец ребёнка: Иванъ Кириловъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Костина Анна
Отец ребёнка: Иванъ Кириловъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Миронъ
Отец ребёнка: Иванъ Кириловъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Чернецова Анна
Отец ребёнка: Иванъ Кириловъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Антонъ
Отец ребёнка: Иванъ Кириловъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Колушова Прасковья
Отец ребёнка: Иванъ Кириловъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Кириловъ