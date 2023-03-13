Авдотья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

1751 г.р.
1758 г.р.
1762 г.р.
1772 г.р.
1775 г.р.
1777 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Александръ

Отец ребёнка: Иванъ Кириловъ

Рождение ребёнка
1758

Сын: Бочковъ Степанъ

Отец ребёнка: Иванъ Кириловъ

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Костина Анна

Отец ребёнка: Иванъ Кириловъ

Рождение ребёнка
1772

Сын: Миронъ

Отец ребёнка: Иванъ Кириловъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Чернецова Анна

Отец ребёнка: Иванъ Кириловъ

Рождение ребёнка
1777

Сын: Антонъ

Отец ребёнка: Иванъ Кириловъ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Колушова Прасковья

Отец ребёнка: Иванъ Кириловъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Кириловъ

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