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Казанков Георгий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казанков Павел Дмитриевич

Мать: Казанкова Евдокия Ермолаевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Казанков Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Казанкова Матрена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Казанков Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Казанкова Матрена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Казанкова Матрена Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанкова Матрена Тимофеевна

Смерть
Неизвестно