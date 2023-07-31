Казанков Георгий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Казанкова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Казанков Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Казанкова Матрена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Казанкова Матрена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно