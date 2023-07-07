Зубов Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Владимир Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубов Фёдор Григорьевич

Мать: Зубова ?