Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Зубов Владимир Фёдорович
Зубов Владимир Фёдорович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Зубов Фёдор Григорьевич
1927 г.р.
Мать
Зубова ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Зубов Фёдор Григорьевич
Мать:
Зубова ?
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь