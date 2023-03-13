Гулинъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГулинъ Петръ

Гулинъ Петръ

Место рождения

Арзамасский уезд, село Никитино

Дата рождения

1729

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Гулинъ Прокофий

Мать: Гулина Салманида Семенова

Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1760

Сын: Гулинъ Яковъ

Мать ребёнка: Гулина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Гулина Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Гулинъ Фома

Мать ребёнка: Гулина Пелагея Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Гулинъ Борисъ

Мать ребёнка: Гулина Пелагея Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулина Пелагея Иванова

Смерть
До 1782
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close