Гулинъ Петръ
Место рожденияАрзамасский уезд, село Никитино
Дата рождения1729
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Гулинъ Прокофий
Арзамасский уезд, село Никитино
Рождение ребёнка
1760
Сын: Гулинъ Яковъ
Мать ребёнка: Гулина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Гулина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Гулинъ Фома
Мать ребёнка: Гулина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Гулинъ Борисъ
Мать ребёнка: Гулина Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гулина Пелагея Иванова
Смерть
До 1782