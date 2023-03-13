Мочалина Стефанида Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМочалина Стефанида Петрова

Мочалина Стефанида Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Мочалинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Долгова Василиса

Отец ребёнка: Мочалинъ Михаилъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Мочалинъ Михаилъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Мочалинъ Егоръ

Отец ребёнка: Мочалинъ Михаилъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалинъ Михаилъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close