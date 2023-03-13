Мочалина Стефанида Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Мочалинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Долгова Василиса
Отец ребёнка: Мочалинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Мочалинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Мочалинъ Егоръ
Отец ребёнка: Мочалинъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мочалинъ Михаилъ