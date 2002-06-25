Кузнецов Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1912
Дата смерти25.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.06.1912
Крестный: Лысов Иван Васильевич - их несколько
Рождение
02.06.1912
Рождение ребёнка
1936 или 1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Сергеевна
Бракосочетание
До ?.01.1940
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.06.2002
в метрике отметка о выдаче свидетельства
Похороны
Неизвестно
Кладбище: васильевское