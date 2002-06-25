Кузнецов Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Алексей Яковлевич

Кузнецов Алексей Яковлевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.06.1912

Дата смерти

25.06.2002

Пол

Мужской

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

1878 или 1880 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.06.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крестный: Лысов Иван Васильевич - их несколько
Рождение
02.06.1912

Отец: Кузнецов Яков Васильевич

Мать: Кузнецова Варвара Терентьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1936 или 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До ?.01.1940

Жена: Кузнецова Александра Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.06.2002
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
в метрике отметка о выдаче свидетельства
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close