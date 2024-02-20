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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Татар Федор Ставринович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Татар Юрий Федорович
Отец ребёнка: Татар Федор Ставринович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Макмак (Татар) Кириакия Федоровна
Отец ребёнка: Татар Федор Ставринович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Татар) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Татар Федор Ставринович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Татар Федор Ставринович