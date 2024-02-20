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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Татар Павел Федорович

Отец ребёнка: Татар Федор Ставринович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Татар Юрий Федорович

Отец ребёнка: Татар Федор Ставринович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Макмак (Татар) Кириакия Федоровна

Отец ребёнка: Татар Федор Ставринович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Татар) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Татар Федор Ставринович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Татар Георгий Федорович

Отец ребёнка: Татар Федор Ставринович

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