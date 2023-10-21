Челноков Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти01.12.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Челнокова Стефанида Ильинична
Мать ребёнка: Челнокова Матрена Кирилловна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Сальтин Петр Ильич
Мать ребёнка: Челнокова Матрена Кирилловна
Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Челнокова Матрена Кирилловна
Смерть
01.12.1840