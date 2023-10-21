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Челноков Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

01.12.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Челноков Иван Афанасьевич

Мать: Челнокова Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Челнокова Стефанида Ильинична

Мать ребёнка: Челнокова Матрена Кирилловна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Сальтин Петр Ильич

Мать ребёнка: Челнокова Матрена Кирилловна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1816

Сын: Челноков Алексей Ильич

Мать ребёнка: Челнокова Матрена Кирилловна

Смерть
01.12.1840
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