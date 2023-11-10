Демин Иван Романович
Место рождения
Дата рождения24.04.1896
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1896
Крещение
26.04.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Довнести персоны Крестный: Нижнего Санчелеева отставной фейерверкер Илларион Федотович Масленников Крестная: Тимофеевки крестьянская жена Уланова Прасковья Иосифовна - возможно тетка, но такой в базе ... Показать все
Восприемник
04.11.1910
Екатерина Ивановна Носкова
Восприемник
15.02.1911
Анна Андреевна Демина
Восприемник
25.08.1911
Анна Георгиевна Демина
Восприемник
24.03.1912
Алексей Иванович Носков
Восприемник
22.06.1913
Елена Михайловна Демина
Восприемник
27.03.1914
Мария Андреевна Демина
Восприемник
09.08.1914
Анна Ивановна Носкова
Бракосочетание
04.11.1917
Жена: Демина Анна Гавриловна
Довнести персоны Поручители по жениху: Гапшин и Михаил Демин (неоднозначный) По невесте: Климушкин и еще один Михаил Демин (но в сумме их вроде как трое, так что все равно не расставить)
Восприемник
21.10.1918
Дмитрий Андреевич Сорокин
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Демина Анна Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920