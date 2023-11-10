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Демин Иван Романович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.04.1896

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1896

Отец: Демин-Осипов Роман Иосифович

Мать: Демина Фёкла Трофимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
26.04.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Довнести персоны Крестный: Нижнего Санчелеева отставной фейерверкер Илларион Федотович Масленников Крестная: Тимофеевки крестьянская жена Уланова Прасковья Иосифовна - возможно тетка, но такой в базе ... Показать все
Восприемник
04.11.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Екатерина Ивановна Носкова
Восприемник
15.02.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анна Андреевна Демина
Восприемник
25.08.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анна Георгиевна Демина
Восприемник
24.03.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Алексей Иванович Носков
Восприемник
22.06.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Елена Михайловна Демина
Восприемник
27.03.1914
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Мария Андреевна Демина
Восприемник
09.08.1914
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анна Ивановна Носкова
Бракосочетание
04.11.1917

Жена: Демина Анна Гавриловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Довнести персоны Поручители по жениху: Гапшин и Михаил Демин (неоднозначный) По невесте: Климушкин и еще один Михаил Демин (но в сумме их вроде как трое, так что все равно не расставить)
Восприемник
21.10.1918
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Дмитрий Андреевич Сорокин
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Демина Анна Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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