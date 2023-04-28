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Георгий Васильев

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1874

Дочь: Ефросиния Георгиева

Мать ребёнка: Анна Николаева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1876

Сын: Исидор Георгиев

Мать ребёнка: Анна Николаева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1877

Сын: Дамиан Георгиев

Мать ребёнка: Анна Николаева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1879

Дочь: Мария Георгиева

Мать ребёнка: Анна Николаева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Николаева

Смерть
Неизвестно
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