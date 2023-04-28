Георгий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1874
Дочь: Ефросиния Георгиева
Мать ребёнка: Анна Николаева
Рождение ребёнка
01.02.1876
Сын: Исидор Георгиев
Мать ребёнка: Анна Николаева
Рождение ребёнка
29.10.1877
Сын: Дамиан Георгиев
Мать ребёнка: Анна Николаева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1879
Дочь: Мария Георгиева
Мать ребёнка: Анна Николаева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Николаева
Смерть
Неизвестно