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(Попова) Настасья
(Попова) Настасья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1758
Пол
Женский
Отец
Поповъ Власъ
1736 г.р.
Мать
Попова Матрена Петрова
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец:
Поповъ Власъ
Мать:
Попова Матрена Петрова
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