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Романько Дмитрий Евтихиевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Романько Евтихий Моисеевич

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
23.11.1851

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Романько Александра Евтихиевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
28.09.1853

Дочь: Евфросиния Дмитриевна

Мать ребёнка: Романько Александра Евтихиевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
05.08.1855

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Романько Александра Евтихиевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
30.12.1857

Дочь: Мелания Дмитриевна

Мать ребёнка: Романько Александра Евтихиевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романько Александра Евтихиевна

Смерть
Неизвестно
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