Романько Дмитрий Евтихиевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: Романько Евтихий Моисеевич
Мать: ?
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
23.11.1851
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Романько Александра Евтихиевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
28.09.1853
Дочь: Евфросиния Дмитриевна
Мать ребёнка: Романько Александра Евтихиевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
05.08.1855
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Романько Александра Евтихиевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
30.12.1857
Дочь: Мелания Дмитриевна
Мать ребёнка: Романько Александра Евтихиевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно