Некипелов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1980
Дочь: Аксёнова Оксана
Мать ребёнка: Некипелова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некипелов Василий
Мать ребёнка: Некипелова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некипелов Андрей
Мать ребёнка: Некипелова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некипелова Галина