Некипелов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некипелов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1980

Дочь: Аксёнова Оксана

Мать ребёнка: Некипелова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некипелов Василий

Мать ребёнка: Некипелова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некипелов Андрей

Мать ребёнка: Некипелова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некипелова Галина

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