Фомин Лога Федоньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фомин Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Матвей Логич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Фомин Андрей Логич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Фомин Егор Логич
Мать ребёнка: не указана