Фомин Лога Федоньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Лога Федоньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Федот

Мать: Фомина Из Староверов Из Маректы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Матвей Логич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Иннокентий Логич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Фомин Андрей Логич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Фомин Егор Логич

Мать ребёнка: не указана

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