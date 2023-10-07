Томилов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1661
Сын: Томилов Григорий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Томилово, кайгородскиий уезд
Рождение ребёнка
Около 1679
Сын: Томилов Мартын Максимович
Мать ребёнка: не указана
Томилово, Кайгородского уезда
Смерть
Неизвестно