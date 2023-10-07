Томилов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТомилов Максим

Томилов Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1661

Сын: Томилов Григорий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Томилово, кайгородскиий уезд
Рождение ребёнка
Около 1679

Сын: Томилов Мартын Максимович

Мать ребёнка: не указана

Томилово, Кайгородского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close