Белоусова (Гавриленко) Галина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Гавриленко) Галина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриленко Степан

Мать: Гавриленко Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Юлия Валерьевна

Отец ребёнка: Белоусов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Унич Олеся Валерьевна

Отец ребёнка: Белоусов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Валерий

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