Белоусова (Гавриленко) Галина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриленко Степан
Мать: Гавриленко Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Юлия Валерьевна
Отец ребёнка: Белоусов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Унич Олеся Валерьевна
Отец ребёнка: Белоусов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоусов Валерий