Nieroth, v. Fegefeuer Conrad
Место рожденияНе указано
Дата рождения1683
Дата смертиОколо 1683
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1657
Сын: Nieroth Conrad
Мать ребёнка: Nieroth Anna Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Nieroth Anna Maria
Работа или профессия
Неизвестно
ooberstleitnant, Tallinna komandant
Похороны
20.06.1683
St. Nikolai=Rewal № 15
Рождение
1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Около 1683