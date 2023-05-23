Nieroth, v. Fegefeuer Conrad — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nieroth, v. Fegefeuer Conrad

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1683

Дата смерти

Около 1683

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1629 г.р.

Дети

Около 1657 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1657

Сын: Nieroth Conrad

Мать ребёнка: Nieroth Anna Maria

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Nieroth Anna Maria

Работа или профессия
Неизвестно
ooberstleitnant, Tallinna komandant
Похороны
20.06.1683
St. Nikolai=Rewal № 15
Рождение
1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Около 1683