Вовк (Ходот) Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВовк (Ходот) Матрона Степановна

Вовк (Ходот) Матрона Степановна

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

22.05.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1872

Отец: Ходот Степан Андреевич

Мать: Ходот Ксения Назаровна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1899

Муж: Вовк Хрисанф Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1899

Дочь: Вовк Елисавета Хрисанфовна

Отец ребёнка: Вовк Хрисанф Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.10.1901

Сын: Вовк Артемий Хрисанфович

Отец ребёнка: Вовк Хрисанф Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вовк Акилина Хрисанфовна

Отец ребёнка: Вовк Хрисанф Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close