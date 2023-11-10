Вовк (Ходот) Матрона Степановна
Место рождения
Дата рождения22.05.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1872
Отец: Ходот Степан Андреевич
Мать: Ходот Ксения Назаровна
Бракосочетание
03.02.1899
Рождение ребёнка
07.09.1899
Дочь: Вовк Елисавета Хрисанфовна
Отец ребёнка: Вовк Хрисанф Олимпиевич
Рождение ребёнка
19.10.1901
Отец ребёнка: Вовк Хрисанф Олимпиевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Вовк Акилина Хрисанфовна
Отец ребёнка: Вовк Хрисанф Олимпиевич
Смерть
Неизвестно