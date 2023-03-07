Огорельцева (третья) Марья Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгорельцева (третья) Марья Михеева

Огорельцева (третья) Марья Михеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Огорельцев Никифор Иванович

Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Огорельцев Стратоник Никифорович

Отец ребёнка: Огорельцев Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ховрония Никифорова

Отец ребёнка: Огорельцев Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Огорельцев Кирилл Никифорович

Отец ребёнка: Огорельцев Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1858

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огорельцев Никифор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огорельцев Никифор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close