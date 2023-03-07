Огорельцева (третья) Марья Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Огорельцев Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Огорельцев Стратоник Никифорович
Отец ребёнка: Огорельцев Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ховрония Никифорова
Отец ребёнка: Огорельцев Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Огорельцев Кирилл Никифорович
Отец ребёнка: Огорельцев Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1858
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огорельцев Никифор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858