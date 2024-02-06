Юров Александр Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юров Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1969

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1969

Отец: Юров Геннадий Сергеевич

Мать: не указана

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