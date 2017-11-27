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Коробов Лев Сергеевич
Коробов Лев Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.2017
Пол
Мужской
Отец
Коробов Сергей Сергеевич
1987 г.р.
Мать
Коробова Елизавета Игоревна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2017
Отец:
Коробов Сергей Сергеевич
Мать:
Коробова Елизавета Игоревна
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