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Русановская Прасковья Дмитриевна
Русановская Прасковья Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Пол
Женский
Отец
Свириденко Дмитрий Степанович
Мать
Свириденко Мария Кондратьевна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Свириденко Дмитрий Степанович
Мать:
Свириденко Мария Кондратьевна
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