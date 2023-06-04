Девятова (Солоп) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятова (Солоп) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девятова Мария Александровна

Отец ребёнка: Девятов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девятов Егор Александрович

Отец ребёнка: Девятов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятов Александр Иванович