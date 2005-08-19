Бечина (Потехина) Парасковья Андреевна
Место рожденияд. Петрушино, Плесецкий р-он, Арханельская обл.
Дата рождения27.10.1923
Дата смерти19.08.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1923
д. Петрушино, Плесецкий р-он, Арханельская обл.
Рождение ребёнка
1960
Сын: Бечин Алексей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Емца
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.08.2005
пос. Емца, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
пос. Емца, Россия