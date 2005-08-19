Бечина (Потехина) Парасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бечина (Потехина) Парасковья Андреевна

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Место рождения

д. Петрушино, Плесецкий р-он, Арханельская обл.

Дата рождения

27.10.1923

Дата смерти

19.08.2005

Пол

Женский

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1923

Отец: Потехин Андрей Михайлович

Мать: Потехина Мария Афанасьевна

д. Петрушино, Плесецкий р-он, Арханельская обл.
Рождение ребёнка
1960

Сын: Бечин Алексей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Емца
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.08.2005
пос. Емца, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
пос. Емца, Россия
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