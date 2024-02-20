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Корсун Василий Киприонович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

02.08.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1912

Отец: Корсун Киприон Трофимович

Мать: Корсун Анастасия Игнатьевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 75 /, м/к-1912г../ зап.№ 47 /
Крещение
02.08.1912
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 47 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 75 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Антон Миронович и Стефана Ткаченко жена Меланья Яковлевна
Смерть
Неизвестно
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