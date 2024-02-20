Корсун Василий Киприонович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рождения02.08.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1912
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 75 /, м/к-1912г../ зап.№ 47 /
Крещение
02.08.1912
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1912г./ зап.№ 47 /, ГАДО Ф 265-1-9 / лист № 75 /. | Восприемники: Крестьяне сл.Кривая Лука : Антон Миронович и Стефана Ткаченко жена Меланья Яковлевна
Смерть
Неизвестно